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Depremde Hayatını Kaybeden Muhabir Sebahattin Yılmaz Anıldı

Depremde Hayatını Kaybeden Muhabir Sebahattin Yılmaz Anıldı
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Van'da 13 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, Erzurum'da mezarı başında düzenlenen anma programıyla dualarla anıldı.

VAN'da 13 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz (52), Erzurum'da mezarı başında dualarla anıldı.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir (26) ile Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamını yitiren DHA Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz için asri mezarlıkta anma programı düzenlendi. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, protokol üyeleri ile meslektaşları katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ile duaların ardından protokol üyeleri ve gazeteciler, Yılmaz'ın mezarına gül bıraktı. Afetlerin çok acı sonuçlar doğurduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, "2011 Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaymakamken deprem nedeniyle Van'a Vali Yardımcısı olarak görevlendirildim. 5,5 ay orada görev yaptım. Çok acı bir tablo vardı. Sebahattin kardeşimiz de görev yaparken rahmetli oldu" diye konuştu.

Duaların ardından Yılmaz'ın mezarına çiçek konuldu.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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