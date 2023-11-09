Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz anıldı

VAN'da 12 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz (52), Erzurum'da mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir (26) ile Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamını yitiren DHA Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz için asri mezarlıkta anma programı düzenlendi. Programa Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, protokol üyeleri ile meslektaşları katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ile duaların ardından protokol üyeleri ile gazeteciler, Yılmaz'ın mezarına gül bıraktı.

'ÜLKEMİZİN YÜZDE 70'İ BİRİNCİ DEPREM KUŞAĞINDA'

Burada konuşan Mehmet Sekmen, "9 Kasım 2011 Van depreminde görev yapmak üzere o bölgede olan Sebahattin Yılmaz kardeşimiz, birinci depremden sonra sağlam olduğu iddia edilen Bayram Oteli'nde gece kalırken ikinci bir depremde enkaz altında kalarak şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ülkemizin acı bir gerçeği; bir deprem ülkesiyiz. 2000 yılına kadar Erzurum ve diğer vilayetlerin birçoğu ikinci deprem kuşağı olarak gösteriliyordu. Daha sonra anlaşıldı ki ülkemizin yüzde 70'i birinci deprem kuşağında. Diğer bölgeler de ikinci haber kuşağında. Bunun için deprem bizim gerçeğimiz. Buna göre, hazırlık yapıp, binalarımızı yeniden sağlıklı bir konuma kavuşturmamız gerekiyor. 2023'ün 6 Şubat depremi de gösterdi ki Allah korusun böyle bir depremde binalarımız yerle bir oluyor. Köy, kasaba, ilçe ve illerdeki evlerimizi yeniden yıkıp yapmamız gerekiyor. Bu acı gerçeği bilerek depreme hazırlıklı olmamız, bizim vazifemiz, bir görevimiz" dedi.