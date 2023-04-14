DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BELEDİYE PERSONELLERİNİN AİLELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

OSMANİYE Belediyesi, 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremde hayatlarını kaybeden belediye personellerinin yakınları için iftar programı düzenledi.

Belediye Başkanı Kadir Kara, hayatlarını kaybeden personellerinin aileleri ve yakınlarını kaybeden personeliyle yakından ilgilenip, acılarını paylaştığını belirterek taziyelerini belirtti.

İftar programı Kuran-ı Kerim Tilaveti okunması ile başladı. Başkan Kadir Kara, 'Hepimiz depremin şokunu ve depremde kaybettiğimiz canlarımızın, yavrularımızın, evlatlarımızın, mesai arkadaşlarımızın acısını yüreğimizde taşıyoruz. Bu süreç, bütün içtenliğim ve samimiyetimle söylüyorum kolay atlatılacak bir hadise değil. Belediye başkanı olarak o 103 saniyelik bölümü kafamda dondurdum. Çünkü görev yapmak zorundayım. Çünkü ben bu şehre karşı sorumluyum. Halkın ve milletin seçtiği, bu şehri yönetmek üzere görev verdiği bir görevliyim. Depremden 5 dakika sonra sokaktaydım. İnsanlara yardım etmeye çalıştım. Tüm ekiplerimizi seferber ettik. Daha sonra şehrimize gelen timleri, ekipleri yönlendirdik. Şehirde kurtarma faaliyetlerini başlattık. Elhamdülillah islamla şereflenmiş insanlarız. Bu kadar ağır bir yükü kaldırabilmek gerçekten kolay değil. Ancak Allah'a olan inancımız ve imanımız bu yükü kaldırmamızda yardımcı oluyor. Bu depremde belediye elinden gelen bütün imkanları ortaya koymaya çalıştı. Arkadaşlarımı, çalışanlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten can siper hane çalıştılar, gayret gösterdiler" dedi.

'GÖNLÜMÜZDE, YÜREĞİMİZDE YAŞATACAĞIZ'

Başkan Kadir Kara, konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Beraber mesai yaptığımız, birlikte aynı ortamı paylaştığımız, beraber Osmaniye'ye hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızı kaybettik. Hiçbir zaman için unutulmayacak derin acısını belediye şehitleri olarak gönlümüzde, yüreğimizde, belediyemizde yaşatacağız. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün bu iftar sofrasında bir araya gelerek dertleşelim, yüreğimizi açalım, acımızı paylaşalım istedik. Belediye şehitleri olarak kabul ettiğimiz kardeşlerimizi mutlaka belediye yapısı içerisinde yaşatacağız. Belediye, Osmaniye'ye gönlünü veren bir belediye. Bu kardeşlerimizde onun en büyük ispatları. Hayatlarını ortaya koydular. Hayatlarıyla bu mücadelenin bir parçası oldular. Hayatını kaybeden bütün belediyeci kardeşlerimi ve yakınlarını kaybeden kardeşlerimin acılarını bütün kalbimle paylaşıyorum. En içten duygularımla taziyelerimi sunuyorum. Yüreklerimiz yanıyor, acılarımız var. Benimle paylaşmak isteyeceğiniz duygularınız olacaktır, dertleşmek isteyeceksinizdir. Kapım sizlere sonuna kadar açıktır. Bu duygularla hayatlarını kaybeden belediye personellerimi gerekse belediye personellerimin yakınlarını rahmetle minnetle anıyorum.'

İftar programına, hayatlarını kaybeden personellerin aileleri, yakınlarını kaybeden personeller, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. (DHA)