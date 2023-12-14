Depremde enkaz altından kurtulan Eylül Kılıç, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Eylül Kılıç, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Sarı, Eylül'e geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanında olacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde misafirlikte bulunduğu binanın enkazından 147. saatte kurtarıldıktan sonra yaşama tutunan 10 yaşındaki Eylül Kılıç, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Babası Hakan Kılıç ile birlikte Nizip Belediyesi'ni ziyaret eden Eylül'ü makamında ağırlayan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yakından ilgilendiği Eylül'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanında olacağını söyledi.

Depremin meydana geldiği anadan itibaren Nizip Belediyesi'nin tüm birimleriyle sahada olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Sarı, depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise şifa diledi.

Eylül ise, kendisine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, yaşanan deprem sonrasında çalışmaları yakından takip ederek bir an bile bölgeden ayrılmayan Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yü teşekkür etti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.