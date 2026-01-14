Depremde 269 Kişinin Mezar Olan Rönesans Rezidans Davasında Yeni Bilirkişi Raporu: "Tüm Sanıklar 'Asli Kusurlu'"

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasında dosyaya giren yeni bilirkişi raporunda, bir önceki raporda "tali kusurlu" ya da "kusursuz" sayılan sanıklar, bu kez "asli kusurlu" bulundu. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilirkişi raporunda, tüm sanıklar hakkında 2007 Deprem Yönetmeliği ve betonarme standartlarına aykırılıklar tespit edildi. Müşteki avukatı Cansu Albayrak, "Gelen rapor ile birlikte bu dosyadan emsal nitelikte bir 'olası kast' kararının çıkmasını bekliyoruz" dedi.

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkazda, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine enkazda ulaşılamadı.

Müteahhitler Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, proje müdürü inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılama sürecinde tutuksuz sanıklardan Önder Artun'un hayatını kaybettiği, kırmızı bültenle aranan sanık Hüseyin Yalçın Coşkun'un ise Sırbistan'da ölü bulunduğu belirtildi. Geçen temmuz ayında dosyaya giren bilirkişi raporunda, ölen sanık Coşkun "asli kusurlu" olarak tespit edilirken, diğer sanıklar "tali kusurlu" ve "kusursuz" bulundu. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, depremde yakınlarını kaybedenler ve avukatları bu rapora tepki gösterdi; mahkeme heyeti de ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Tüm sanıklar için "asli kusurlu" tespiti

ANKA Haber Ajansı'nun ulaştığı 8 akademisyen tarafından hazırlanan 84 sayfalık bilirkişi raporunda tüm sanıklar için "asli kusurlu" tespitine yer verildi. Raporda, şu ifadelere yer aldı:

"Yapı müteahhidinin; DBYBHY (2007) ve TS500 (2000) ile tanımlı birçok kriter yönünden aykırılığı bulunan statik/betonarme proje ile 24 Aralık 2010 tarihli yapı ruhsatı edinerek dava konusu yapıyı inşa etmiş olması, yapının taşıyıcı sistem elemanlarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) hükümleri ile sabit çiroz uygulama detayları yönünden uygunsuzluklar bulunmakta olması, yapının inşa sürecinde kullanmış olduğu beton malzemenin standartta C30/37 sınıfı beton malzeme için tanımlı kritere uygun olmamasından ötürü asli kusurlu olduğu,

Şantiye şefi; DBYBHY (2007) ve TS500 (2000) ile tanımlı birçok kriter yönünden aykırılığı bulunan statik/betonarme proje ile dava konusu yapıyı inşa etmiş olması, yapının taşıyıcı sistem elemanlarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) hükümleri ile ruhsata esas uygulama paftaları ile sabit çiroz uygulama detayları yönünden aykırılıklar bulunmakta olması, yapının inşa sürecinde kullanılmış olan beton malzemenin standartta C30/37 sınıfı beton malzeme için tanımlı kritere uygun olmamasından ötürü asli kusurlu olduğu,

Statik proje müellifi; 24 Aralık 2010 tarihli yapı ruhsatına esas olan hesap raporu (A2 blok) ile statik/betonarme proje uygulama paftası arasında uyumsuzluklar bulunmakta olması, hazırlamış olduğu statik/betonarme proje uygulama paftalarında DBYBHY (2007)'de tanımlı birçok kritik esas yönünden aykırılıklar bulunmakta olması, hazırlamış olduğu statik/betonarme proje uygulama paftalarında bazı kolon boyuna donatılarının düzenini TS-500'de tanımlı asgari boyuna donatı aralığı yönünden aykırı olacak şekilde hazırlamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu,

Yapı denetim kuruluşu yetkilisi; yapının ruhsat edinme sürecinde eksik denetim gerçekleştirilmiş olması, yapının inşa sürecinde 3194 sayılı İmar Kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile tanımlı denetim sorumluluğunun hakedişlere esas olan personel bildirgelerinde tanımlı 'proje ve uygulama denetçisi' ve 'uygulama denetçisi' tarafından yerine getirilmemiş olması; eksik denetim neticesinde onaylanan statik/betonarme proje uygulama paftalarında DBYBHY (2007) ve TS-500 (2000)'de tanımlı birçok kritik esas yönünden aykırılıklar bulunmakta olması; yapının inşa sürecinde gerçekleştirilmiş olan taze beton küp numune deney sonuçlarına göre kullanılmış olan beton malzemenin standartta C30/37 sınıfı beton malzeme için tanımlı kritere uygun olmamasına karşın tespit ve bildirimde bulunulmamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu,

Hakedişlere esas personel bildirgelerinde tanımlı proje ve uygulama denetçisi-inşaat mühendisi; 24 Aralık 2010 tarihli yapı ruhsatına esas olan hesap raporu (A2 blok) ile statik/betonarme proje uygulama paftası arasında yer yer uyumsuzluklar bulunmakta olması, ruhsata esas olan statik/betonarme proje uygulama paftalarında DBYBHY (2007)'de tanımlı birçok kritik esas yönünden aykırılıklar bulunmakta olması, ruhsata esas statik/betonarme proje uygulama paftalarında bazı kolon boyuna donatılarının düzeninin TS-500'de tanımlı asgari boyuna donatı aralığı yönünden aykırı olacak şekilde hazırlanmış olması; yapının taşıyıcı sistem elemanlarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) hükümleri ile sabit çiroz uygulama detayları yönünden aykırılıklar bulunmakta olması; yapının inşa sürecinde gerçekleştirilmiş olan taze beton küp numune deney sonuçlarına göre kullanılmış olan beton malzemenin standartta C30/37 sınıfı beton malzeme için tanımlı kritere uygun olmamasına karşın tespit ve bildirimde bulunulmamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu,

Hakedişlere esas personel bildirgelerinde tanımlı uygulama denetçisi-inşaat mühendisi; yapının taşıyıcı sistem elemanlarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) hükümleri ve ruhsata esas uygulama paftaları ile sabit çiroz uygulama detayları yönünden uygunsuzluklar bulunmakta olması; yapının inşa sürecinde gerçekleştirilmiş olan taze beton küp numune deney sonuçlarına göre kullanılmış olan beton malzemenin standartta C30/37 sınıfı beton malzeme için tanımlı kritere uygun olmamasına karşın tespit ve bildirimde bulunulmamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu,

Proje bilgi formunda tanımlı kontrol elemanı-inşaat mühendisi; yapının taşıyıcı sistem elemanlarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) hükümleri ve ruhsata esas uygulama paftaları ile sabit çiroz uygulama detayları yönünden uygunsuzluklar bulunmakta olmasından ötürü asli kusurlu oldukları kanaati edinilmiştir."

"Olası kast" vurgusu

Rönesans Rezidans davasının bir sonraki duruşması 16 Ocak'ta görülecek. Bilirkişi raporunda tüm sanıkların asli kusurlu olduğunu hatırlatan Müşteki avukatı Cansu Albayrak, süreci şöyle değerlendirdi:

"Sanıkların yargılamanın en başından beri iddia etmiş oldukları birçok husus, yeni gelen rapor ile birlikte çürümüş oldu. Şöyle ki; sanıkların ısrarla iddia ettikleri en önemli husus, tüm malzemelerin 'en kaliteli' malzeme olduğu idi. Ancak gelen rapor, mimari ve teknik hataların yanı sıra malzeme seçimi açısından da sanıkların en başından itibaren kusurlu davrandığını açıkça gösteriyor. Yargılamanın en başından itibaren sanıkların 'olası kast' ile yargılanması gerektiğini ısrarla söylüyoruz; gelen rapor da bizim bu konuda haklı olduğumuzu göstermiş oluyor. Bizler, tüm deprem dosyaları adına, gelen rapor ile birlikte bu dosyadan emsal nitelikte bir olası kast kararının çıkmasını bekliyoruz."