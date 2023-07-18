Deprem ve hırsızlar Kahramanmaraş'ta zarar verdi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından işitme cihazı dükkanı sahibi Niyazi Güneş, hırsızların hedefi oldu. Konteyner iş yerine giren hırsızlar, bilgisayar ve işitme cihazları gibi değerli malzemeleri çalarak yaklaşık 180 bin lira zarara neden oldu. Güneş, hırsızların bir an önce yakalanmasını ve malzemelerin iade edilmesini istedi.

- Önce deprem sonra hırsızlar darbe vurdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde milyonlarca liralık malzemeleri enkaz altında kalan işitme cihazı dükkanı işleten Niyazi Güneş, faaliyete geçirdiği konteyner iş yerinde bu sefer de hırsızların kurbanı oldu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi Fetih Bulvarı üzerine açılan konteyner iş yerinde hizmet vermeye başlayan bir işitme cihazı dükkanında, Cuma günü hırsızlık olayı yaşandı. Gece geç saatlerde konteyner iş yerine pencere kısmından girip içeride bulunan bilgisayar ve işitme cihazları gibi maddi değeri yüksek malzemeleri çalıp kayıplara karışan şüpheli veya şüpheliler, iş yeri sahibine depremden sonra ikinci bir darbe vurdu. Yaklaşık 180 bin Lira zararı olduğunu ifade eden Güneş, hırsızların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.

170-180 bin liralık mal kaybımız var"

Depremden dolayı büyük bir zarara uğradıklarını, hırsızlık olayından dolayı da ikinci bir darbe yediklerini ifade eden Niyazi Güneş, "Cuma günü arkadaşımız iş yerini açtığı zaman camın açık olduğunu, bilgisayarın ve cihazların olmadığını fark etti. Polisleri aramasını söyledim ve geldiler. Büyük ihtimalle eldiven falan giydiği için parmak izinden bir şey çıkmamış. Bilgisayarımız depremden sonra aldık ve hastalarımızın programları yüksek olduğu için üst bir bilgisayardı. Aynı zamanda işitme cihazlarımıza bağlandığımız ek cihazlarımız vardı. Yaklaşık 170-180 bin liralık mal kaybımız var. Birkaç gün bekleyeceğiz olmazsa yenilerini almak zorunda kalacağız. Biraz zorlanacağız çünkü depremden bayağı malzememiz enkazda kaldı" dedi.

Asıl sorun hastaların bilgileri kayıtlı olması

Kullandıkları bilgisayarın içerisinde bulunan hasta bilgilerinin kendileri açısında daha önemli olduğunu söyleyen Güneş, "Asıl sorunumuz hastalarımızın bilgilerinin kayıtlı olması. TC kimlik bilgileri, telefon numaraları ve iletişim adresleri kayıtlı olmasından dolayı bu bilgiler farklı yerlere geçtiği zaman bizleri de zor durumda bırakacak. Buradaki tek temennimiz en kısa zamanda hırsızların bulunup o malzemelerin bizlere iade edilmeleri. Cuma günü gerçekleşti ama soruşturma halen devam ediyor. Sağ olsun memur beyler sürekli gelip gidiyorlar" diye konuştu.