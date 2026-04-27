Deprem sonrası çadırda doğum yaptıran ebe yaşadıklarını unutamıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası süreçte çadırda görev yapan ebe Meltem Erbil, zorlu koşullarda tek başına gerçekleştirdiği doğumları unutamıyor.

Nurdağı Devlet Hastanesi'nde görevli 34 yaşındaki ebe Meltem Erbil, depremlerde hastanenin ağır hasar almasının ardından görevine kurulan çadırlarda devam etti.

Erbil, sınırlı imkanlara rağmen hamile kadınların doğum sürecini yönetti. Doğumunu yaptırdığı iki annenin mutluluğuna şahitlik eden Erbil, depremzede annelerin bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına almasına yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ebe Meltem Erbil, AA muhabirine, artçı sarsıntıların sürdüğü zorlu koşullarda doğumları gerçekleştirdiğini söyledi.

Anne ve bebeklerin sağlığı için çaba gösterdiğini anlatan Erbil, şunları kaydetti:

"Bu dönemde hamile kadınlarımıza destek olmaya çalıştık. Normalde doğumlar iki ebeyle gerçekleştirilir ancak o anki şartlarda tek başıma doğum yaptırmak zorunda kaldım. Bu süreçte iki doğum gerçekleştirdim. İmkanlar sınırlıydı ancak elimizdeki koşullarla en iyisini yapmaya çalıştık. Bizim görevimiz anne ve bebeğe en iyi hizmeti sunmak, ben de bunun için elimden geleni yaptım."

Deprem sürecinin zorluğuna rağmen önceliğinin her zaman anne ve bebeğin sağlığı olduğunu dile getiren Erbil, şöyle devam etti:

"Anneler zor durumdaydı. Panik ve korku içindeydiler çünkü hastane o an bir çadırdı. Güvenlerini sağlamak için elimden geleni yaptım. Doğum sonrası annelerin ettiği dualar beni çok mutlu etti. Bu süreçte 'iyi ki ebeyim' dedim. Onlara yardımcı olduğum için kendimle gurur duyuyorum."

"Mesleğimle gurur duyuyorum"

Erbil, zor şartlarda gerçekleşen doğumların kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, bebekleri sağlıklı şekilde dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Deprem sürecinde sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Erbil, "Meslek hayatımın en zor dönemini depremde yaşadım. Doğum anı her zaman özel ancak depremde biz ve hastalar panik halindeydi. İmkanlar sınırlıydı. Buna rağmen annelerin mutluluğunu görmek, bebeklerini kucaklarına verdiğimde yüzlerindeki gülümsemeye tanıklık etmek benim için her şeye bedeldi. Bu yüzden mesleğimle gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.