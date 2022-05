"Deprem Eğitimi Almak Temel Görevimiz Olmalı" - Haberler

(TÜGVA) Türkiye Gençlik Vakfı ile İnönü Üniversitesi Yeni Fikirler Topluluğu tarafından yapılan organizasyonla Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesini ziyaret eden öğrenciler, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği üzerine bilgi sahibi oldular.

Deprem eğitimin herkes için gerekli olduğunu ifade eden (TÜGVA) Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, gösterilen misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi özel bir yatırımı Yeşilyurt'ta hizmete sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eğitim hizmetlerine verdiği önemi takdirle karşıladıklarını söyledi.

Deprem eğitiminde öğrencileri yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem eğitiminin herkes için gerekli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sayılı afet eğitim merkezlerinden bir tanesi olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesini Yeşilyurt'a kazandırmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Başkan Çınar, " Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile İnönü Üniversitesi Yeni Fikirler Topluluğunu yaptıkları bu güzel organizasyondan dolayı tebrik ediyorum. Malatya'nın birinci derecede deprem kuşağında yer alması nedeniyle gerek kentsel dönüşüm projelerine gerekse de deprem eğitimlerine çok büyük önem veriyoruz. 24 Ocak 2020 yılında ki deprem felaketinden önce Yeşilyurt'umuza kazandırdığımız buradaki afet eğitim merkezimizde her yaştan vatandaşımıza deprem öncesi ve sonrasıyla ilgili temel eğitimler veriyoruz. Modern ve güzel bir mekanda öncelikle teorik daha sonra ise simülasyon odamızda depremin bire bir yaşatıldığı pratik eğitimler veriyoruz. Eğitim çalışmalarımıza sınırsız katkı sunan AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. 24 Ocak depreminden sonra eğitim merkezimize gösterilen ilgide arttı, belirli bir program halinde bu eğitimlerimiz sürmektedir. Deprem eğitimi almak hepimizin temel görevi olmalıdır çünkü her an bu tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Deprem öncesinde neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı, deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı gibi konularda eğitimler almak çok ciddi sıkıntıların önüne geçebilir. Her şeyin başı eğitimdir." diye konuştu.

