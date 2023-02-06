Deprem'den acı görüntüler gelmeye devam ediyor! Kahramanmaraş'ta bir köy neredeyse tamamen yıkıldı

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise acı tabloyu bir vatandaş telefon kamerası ile kaydetti. Videoda yol boyu evlerin yıkıldığı gözüküyor. Ayrıca asfaltta da deprem nedeniyle yarıklar oluştuğu gözüküyor.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR KÖY YERLE BİR OLDU

Dakikalar ilerledikçe depremin ağır bilançosu da ortaya çıkıyor. Bir kişi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta yıkılan köyün videosunu paylaştı. Paylaşımda, evlerin yıkıldığı gözükürken neredeyse hiçbir konutun sağlam olmadığı gözüküyor.

YOL DA ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan arabanın içinden telefon kamerası ile köy yolundaki son durumda kayıt altına alındı. Çekilen videoda asfaltın deprem nedeniyle yarıldığı da çok net gözüküyor.