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Bursa'daki deprem anı kamerada

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde büyük paniğe neden oldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan deprem sırasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları korkuya kapıldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı.

Deprem Bursa'da paniğe yol açtı.. Deprem anı kamerada

PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Deprem anında binalarda bulunanlar kendilerini dışarıya attılar. Sarsıntı en çok Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını etkiledi. Vatandaşlar acil önünde kısa süreli toplandılar.

Deprem Bursa'da paniğe yol açtı.. Deprem anı kamerada

KEDİLERİNİ DE ALIP ÇIKTI

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde eğitim kurumlarının bulunduğu binadakiler de kendilerini dışarı attılar. Bir eğitimci kedilerini de alıp dışarıya çıktı.

Deprem Bursa'da paniğe yol açtı.. Deprem anı kamerada

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar hemen kendisini dışarıya attı. Paniğin geçmesiyle vatandaşlar yeniden evlerine ve işyerlerine girdi.

Bursa'daki deprem anı kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Güncel
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