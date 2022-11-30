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Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal

Güncel Haberler

Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.9'luk deprem nedeniyle Zonguldak'tan bölgeye yönlendirilen Çevik Kuvvet ekipleri, kaldıkları yurtta kullandıkları tuvalet kağıtlarının parasını öğrencilere bırakarak hellalik istedi.

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kente birçok ilden sağlık, kurtarma ve güvenlik personeli gönderildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olup, deprem bölgesine gelen polisler ise dinleme ve yemek ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal

ODALARDAKİ MALZEMELERİ KULLANMAK ZORUNDA KALDILAR

Öğrencilere ait odalarda kalıp, zaman zaman buradaki malzemeleri kullanan polisler, yurttan ayrılmadan önce yataklara, 'Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet' yazılı not ile bir miktar para bıraktı. Yurt yetkilileri ise notu paylaşarak polislere teşekkür etti.

Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal

Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal

Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Düzce Güncel Haberler

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