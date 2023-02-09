Deprem bölgesinde marketi boşaltanların önüne böyle dikildi: Yapmayın, haramdır

Türkiye'de büyük yıkım yaratan depremlerin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde hasar gören bir marketten ürün alan bir grup ise kameralar tarafından görüntülendi. O anlarda bir kişi, marketten çıkan kişileri "Yapmayın haramdır"' diyerek uyardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye yaralarını onarmaya başladı. Enkaz altındaki insanları arama-kurtarma çalışmaları sürerken, gözler gelecek yeni haberlere çevrildi.

MARKETTEN ÜRÜN ALDILAR

Deprem bölgesinde çekilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. Sarsıntıların ardından hasar gören bir marketin içine giren bazı kişiler, poşet poşet ürün aldı. O anlar çevredeki bir kişinin telefon kamerasına yansıdı.

"YAPMAYIN, HARAMDIR"

O anlarda bir kişinin, marketten çıkan şahısları "Yapmayın haramdır"' diyerek uyardığı görüldü. Şahıs, marketten çıkan kişilerin ellerindeki poşetleri alarak yere bıraktı.