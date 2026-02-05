6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kardeşlerin Hatay'dan Edirne'ye uzanan müzik yolculuğu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından aileleriyle birlikte memleketleri Hatay'dan Edirne'ye taşınan Lika ve Nila Yıldız kardeşler, müzik eğitimlerine Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında devam ediyor.

Deprem öncesinde Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Zerrin ve Kudret Yıldız çifti, yaşanan büyük yıkımın ardından akrabalarının bulunduğu Edirne'ye yerleşti.

Aile, bu süreçte çocuklarının eğitimlerinin kesintiye uğramaması için çözüm arayışına girdi.

Kızlarının müzik öğretmeni aracılığıyla Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş ile iletişime geçen aile, okul yönetiminin de desteğiyle kızlarını yetenek sınavlarına hazırladı.

Lika ve Nila Yıldız, girdikleri sınavları kazanarak Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim almaya hak kazandı.

Anne Zerrin Yıldız, AA muhabirine, yaşadıkları zorlu sürecin ardından kızlarının yetenekleri doğrultusunda müzik eğitimlerine devam edebilmesinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Edirne'ye geldiklerinde konservatuvar yönetimi ve öğretim üyelerinin kendilerine destek verdiğini belirten Yıldız, "İki kızım da Hatay'da müzik eğitimi alıyordu. Buraya geldikten sonra hocalarımız çok yakından ilgilendi ve sınav sürecinde kızlarıma eşlik etti. Küçük kızım, Ümit hocanın tavsiyesiyle trompete başladı ve kısa sürede katıldığı bazı yarışmalarda başarı elde etti. Şu anda biri trompet, diğeri piyano alanında eğitimlerine devam ediyor." dedi.

"Hatay'daki kardeşlerine müzikle hizmet etsinler"

Yıldız, kızlarının eğitimleri için Edirne'de yaşamaya devam edeceklerini anlattı.

Yaşanan felaketin ardından karşılarına çıkan fırsatın hayatlarına yeni bir yön verdiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Keşke böyle bir felaket hiç yaşanmasaydı. Ancak bu süreçte karşımıza çıkan küçük bir imkan, hayatımızda yeni bir yol açtı. Ümit hocanın inisiyatifiyle atılan küçük bir adım, bizim için çok kıymetli oldu. Kızlarımın kendilerini geliştirerek bir gün Hatay'daki kardeşlerine müzikle hizmet edeceklerine inanıyorum. Hep hayal ediyoruz, eşim de müzikle ilgileniyor. 'Baba ve kızları' adında bir sanat okulu kurup, yaptıkları müzikle insanlara dokunsunlar istiyoruz."

Piyano eğitimi alan 10. sınıf öğrencisi Lika Yıldız da kardeşiyle birlikte başvurduğu konservatuvara giriş hakkı kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde Hatay'da piyano eğitimi almaya başladığını aktaran Yıldız, "Kendimi ilerlettim ve şu an daha iyi bir düzeyde çaldığımı düşünüyorum. İleride konser piyanistliğini denemek istiyorum ya da eşlik bölümünde de okuyabilirim." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Nila Yıldız da hocasının tavsiyesiyle tanıştığı trompeti sevdiğini, bu alanda ilerleyip konserlere çıkmak istediğini dile getirdi.