Deprem Anında AVM'de Panik Anları

Deprem Anında AVM'de Panik Anları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'deki bir alışveriş merkezinde panik anlarına neden oldu. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Ayrıca, Karabağlar ilçesinde bir evin güvenlik kamerası deprem anını görüntüledi.

DEPREM SIRASINDA AVM'DEKİ PANİK KAMERADA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Bir vatandaş, İzmir'de alışveriş merkezinde deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anlarını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.

Öte yandan Karabağlar ilçesinde deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, evdeki eşyaların sallandığı ve içeride bulunan bir kişinin korku dolu anlar yaşadığı görülüyor.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.