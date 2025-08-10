Deprem Anında AVM'de Panik Anları
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'deki bir alışveriş merkezinde panik anlarına neden oldu. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Ayrıca, Karabağlar ilçesinde bir evin güvenlik kamerası deprem anını görüntüledi.
DEPREM SIRASINDA AVM'DEKİ PANİK KAMERADA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Bir vatandaş, İzmir'de alışveriş merkezinde deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anlarını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.
Öte yandan Karabağlar ilçesinde deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, evdeki eşyaların sallandığı ve içeride bulunan bir kişinin korku dolu anlar yaşadığı görülüyor.
Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel