Denizli'nin Buldan ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde saman yüklü bir tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı karşı şeritten sağlandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
A.D. yönetimindeki 42 ADV 50 plakalı saman yüklü tır, Bozalan Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Kaza nedeniyle saman balyaları yola savruldu.
Yaralanan sürücü ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı, karşı şeritten gidiş geliş şeklinde sağlandı.