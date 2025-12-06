Haberler

Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Denizli Tavas'taki 2 bin 420 rakımlı kayak merkezinde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı ile birlikte bölge beyaz örtüyle kaplandı ve ziyaretçiler karın tadını çıkarmak için piknik ve yürüyüş yaptı.

Mevsimin ilk karının yağdığı Denizli Kayak Merkezi beyaza büründü.

Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı kayak merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kara bıraktı.

Aralıklarla etkisini sürdüren karla merkezin yüksek kesimleri beyaza büründü.???????

Bölgeye gelen vatandaşlar, yürüyüş ve piknik yaparak karın tadını çıkardı.???????

