Denizli Honaz'da traktör römorkuna çarpan otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli Honaz'da traktör römorkuna çarpan otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Honaz'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 4 yaralının tedavisi sürüyor.
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karakurt-Karateke yolunda önünde ilerleyen Mustafa Yenitürk'ün kullandığı 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Yenitürk ile eşi Nurcan Yenitürk savrularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yenitürk çifti müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.