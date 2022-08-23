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Denizli haberi! Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

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Denizli haberi! Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Gelen Denizli haberlerine göre Marmara Bölgesi'nin güney ve batısı ile Kuzey Ege'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin güney ve batısı ile Kuzey Ege'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Marmara Bölgesi Kuzey Ege Kütahya Marmara Güncel Haberler

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