Denizli haberi... Bakan Çavuşoğlu, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu Güncel Haberler Denizli gündem haberi: Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulunması Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu DENİZLİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Bayramyeri Meydanı esnafını ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulunması Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu DENİZLİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Bayramyeri Meydanı esnafını ziyaret etti Güncel Kaynak: AA / Numan Erölmez Mevlüt Çavuşoğlu Denizli Güncel Haberler

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