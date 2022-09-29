Denizli haberi... Bakan Çavuşoğlu, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu
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Denizli gündem haberi: Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulunması Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu DENİZLİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Bayramyeri Meydanı esnafını ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulunması
Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu
DENİZLİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Bayramyeri Meydanı esnafını ziyaret etti
Kaynak: AA / Numan Erölmez - Güncel