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Denizli haberi... Bakan Çavuşoğlu, Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu

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Denizli gündem haberi: Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulunması Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu DENİZLİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Bayramyeri Meydanı esnafını ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulunması

Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Bakan Çavuşoğlu Denizli'de esnaf ziyaretinde bulundu

DENİZLİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Bayramyeri Meydanı esnafını ziyaret etti

Kaynak: AA / Numan Erölmez - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Denizli Güncel Haberler

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