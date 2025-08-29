Denizli'deki Orman Yangını Aydın'a Sıçradı, Uçak Zorunlu İniş Yaparak Kaza Geçirdi

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını Aydın'ın Buharkent ilçesine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülürken, yangına müdahale edip, Muğla'da zorunlu iniş yapan uçak ise kaza- kırıma uğradı.

Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Öte yandan yangına müdahale edip, Muğla'da zorunlu iniş yapan uçak ise kaza- kırıma uğradı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.