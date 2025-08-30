Denizli'deki Orman Yangını Aydın'a Sıçradı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkıp, Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale, 2'nci gününde sürüyor.

Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarındaki ormana dün akşam saatlerinde sıçradı. İhbarla bölgeye 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Haber: Mert CONA/AYDIN,