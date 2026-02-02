Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüphelinden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan veya kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 bin 780 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 317 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 makas ve 118 bin 200 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.