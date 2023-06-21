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Yolcu otobüsü, ters yönden giden tırla çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Güncel Haberler

Denizli'nin Çardak ilçesinde ters yönden giden tırla, seyir halindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Kara yolunda can pazarı yaşanırken kazada 2 kişi can verdi, 20 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü ile ters yönden giden tır çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü, ters yönden giden tırla çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Afyonkarahisar- Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki tır, Çardak girişinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otobüsteki 20 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsü, ters yönden giden tırla çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

TIR TERS YÖNDEN GİTMİŞ

Öte yandan, tır şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Yolcu otobüsü, ters yönden giden tırla çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Karahisar Denizli Düzce 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Kurt bey:

İçince ters yönü normal yol zannedersin. şunu zıkkımlanip yola cika bir sürü sarhoş var içmeyenin günahı ne.

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Onemli Degil:

Allah Rahmet Eylesin..100 senelik Partizan ulkemizde 85 Milyonun Devletin Nefesini Ensesinde Hissetmeyince , Hindistan Gibi Boyle Sacma Sapan Kazalar Hep Olacakdir..Anty-Standart Garip Ulkem Benim..

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