Baba ve oğul sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu! 16 yaşındaki evladını saldırıda kaybetti

Denizli'de sokakta yürüdükleri sırada, kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan baba yaralandı, oğlu ise öldü.

Acı olay Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Baba Emrah Görmez ve 16 yaşındaki oğlu Muhammet Hüseyin Görmez, cadde üzerinde ilerledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldı.

BABA VE OĞULA ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucu baba ve oğlun vücudunun farklı yerlerine çok sayıda mermi isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralanan baba Emrah Görmez'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, yine ağır yaralanan oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'i Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

16 YAŞINDAKİ MUHAMMET HASTANEDE CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba Görmez'in ise acil ameliyata alındığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, saldırganların kimlik tespitinin yapılması ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.