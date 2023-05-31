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Denizli'de Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Denizli'de Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Güncel Haberler

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Denizli'den Uşak istikametine giden Mustafa B'nin kullandığı 46 AEN 957 plakalı otomobil, Nail Çelik'in (70) idaresindeki 20 APR 070 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Çelik, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, buradaki müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Umahan Öz - Güncel

Nail Çelik Denizli Güncel Haberler

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