Haberler

Bekilli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bekilli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçedeki mesire alanının yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dört arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 48 personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı bakın kim çıktı
UltraAslan lideri Muzaffer Şirin'in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı

8,5 saatlik arama yapıldı! Evinden çıkanlar inanılır gibi değil

Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da kriz! Okan Buruk özel görüşme yaptı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Kayseri'de takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Takla atan araç 2 kişiye mezar oldu
Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi

Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi