Bekilli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'nin Bekilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçedeki mesire alanının yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Dört arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 48 personelle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA