Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Tavas ilçesinde Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2,5 saat içinde söndürüldü. Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.
Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kızılcabölük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. Ekipler yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel