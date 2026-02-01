Haberler

Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de bir motosiklet sürücüsüne, seyir halindeki bir otomobile müdahale ettiği gerekçesiyle 2 bin 482 lira para cezası uygulandı. Emniyet, sürücüyü sosyal medya paylaşımları üzerinden tespit etti.

Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 482 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada Gümüşçay Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobile ayağıyla müdahale ettiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün D.A. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ve "trafik güvenliği ilgili yükümlülüklere uymamak" maddelerinden 2 bin 482 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı