Denizli'de miras anlaşmazlığında kan aktı

Denizli'de miras anlaşmazlığında kan aktı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi ve yeğenini bıçakla yaraladı. Jandarma, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ile yeğenini bıçakla yaraladı. Jandarma, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Uçarı Mahallesi'nde yaşayan H.K. (69) evine gelen kardeşi N.K. (66) ve yeğeni K.K. (40) ile miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞINDA KANAKTI

Evin bahçesinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. yanındaki bıçakla, kardeşi N.K. ile yeğeni K.K'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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