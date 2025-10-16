Denizli'de Minibüs Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsün sürücüsü Yasin Dedeoğlu (25) ile yanındaki Oğuzhan Yoldaş (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Haylamaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasin Dedeoğlu'nun kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi minibüs sürücüsü Yasin Dedeoğlu ile yanındaki Oğuzhan Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Dedeoğlu ile Yoldaş'ın cenazeleri otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.