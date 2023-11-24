Denizli'de Mermer Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan işçi Tayfur Karademir, üzerine düşen mermer blok sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Karademir'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki, bir fabrikada üzerine mermer blok düşen 41 yaşındaki işçi Tayfur Karademir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Kale Mahallesi'nde yaşandı. Bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in üzerine, makinede kesilen mermer blok düştü. Karademir'in durumunu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibinin kontrolünde, Karademir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Karademir'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından mermer bloğun altından çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Karademir'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.