Denizli'de Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden İşçinin Cenazesi Defnedildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde madende meydana gelen göçükten kurtarılan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Turan'ın (41) cenazesi defnedildi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde oluşan göçükte mahsur kalan ve ekiplerin yaptığı çalışmayla 27 saat sonra kurtarılan Turan, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Turan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Beyağaç ilçesi Geriçam Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Turan'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Evli olduğu belirtilen Turan'ın iki yıl önce madende işe başladığı öğrenildi.

Cenaze töreninde eşi Ceylan ve babası Recep Turan taziyeleri kabul etti.

Öte yandan, aynı hastanede bulunan Ömer Duran'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında 12 Eylül'de göçük meydana gelmiş, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 2 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.