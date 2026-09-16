Denizli'de lösemiyi yendikten sonra okula dönen öğrenci alkış ve çiçeklerle karşılandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 yıl süren lösemi tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Talha Şenen, hastalığı nedeniyle ayrıldığı okulunda, arkadaşları ve öğretmenlerinin alkışları, balonlar ve çiçeklerle karşılandı.

Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulunda birinci sınıfa gittiği 2023-2024 eğitim öğretim yılının sonlarına doğru lösemi teşhisi konulan Şenen, Antalya'da tedavi gördü.

Ablasından kemik iliği nakli yapılan Şenen, tedavisi süresince hastane ve evde uzaktan eğitime devam etti.

Sağlığına kavuşan ve yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okuluna dönen Şenen için öğretmenleri ve arkadaşları özel bir karşılama hazırladı.

Okulun girişinde arkadaşlarının alkışları arasında yürüyen Şenen ve ailesi, öğretmenlerinin verdiği çiçekleri aldı. Şenen, alkışlar ve balonların arasında sınıfına geçti.

Birinci sınıfın sonunda ara vermek zorunda kaldığı okuluna 4. sınıf öğrencisi olarak dönen Şenen, arkadaşlarıyla yeniden aynı sıraları paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.???????

Talha Şenen'in ailesi, karşılama dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA