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Denizli'de KANpanya etkinliğinde Vali Köşger kan bağışçılarıyla buluştu

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Denizli'de KANpanya etkinliğinde Vali Köşger kan bağışçılarıyla buluştu
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Denizli'de Kızılay Güney Ege Kan Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Okulumda KANpanya Var' kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, öğrencilerin gösterisini izledi, bağışçılarla sohbet ederek düzenli bağışı vurguladı.

Türk Kızılay Güney Ege Kan Merkezi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Okulumda KANpanya Var" programı kapsamında kan bağışı etkinliği yapıldı.

Etkinliğin gerçekleştirildiği Perihan Kıbrıslıoğlu Anaokulu'nu ziyaret eden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, minik öğrencilerin şiir ve tiyatro gösterisini izledi.

Daha sonra okul bahçesindeki bağış alanına geçen Köşger, kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Köşger, bağışçılara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, kan bağışının hayati önem taşıdığını, düzenli olarak yapılmasının önemini anlattı.

Kaynak: AA
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