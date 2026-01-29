Haberler

Denizli'de motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Denizli'de yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın sabah 09.00'a kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla bu karar alındığı belirtildi.

Denizli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın sabah 09.00'a kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30'dan 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
