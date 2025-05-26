Denizli'de Çiftçi Halit Tire'nin Ölümü Kalp Krizinden Oldu

Denizli'de Çiftçi Halit Tire'nin Ölümü Kalp Krizinden Oldu
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Denizli'nin Baklan ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan çiftçi Halit Tire'nin kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Fareler tarafından yenen kulakları ve yüzü dikkat çekti.

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan çiftçi Halit Tire'nin (56), otopsi sonucuna göre kalp krizinden hayatını kaybettiği, kulakları ve yüzünü farelerin yediği belirlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde kırsal Dağal Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan, 4 çocuk babası Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşusunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tire'nin hayatını kaybettiğini, iki kulağının ve yüzünün bir kısmının olmadığını belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan Tire'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.

Halit Tire'nin yapılan otopsi sonucunda kalp krizinden öldüğü, kulakları ve yüzünün bir kısmının fareler tarafından yendiği ortaya çıktı. Tire'nin yakınlarına teslim edilen cenazesi, Baklan'ın kırsal Dağal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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