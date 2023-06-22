Denizli'de çalınan 5 tonluk çimento silosunu çalan şüpheli yakalandı

Denizli'de bir beton firmasına ait 5 ton ağırlığında ve 300 bin TL değerindeki çimento silosu çalındı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan detaylı araştırmada, şüphelinin boynundaki dövmeden tespit edildiği ve sosyal medya paylaşımlarının dikkat çektiği ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'den 5 tonluk çimento silosunu vinç ve tır kiralayarak çalan şüpheliyi dövmesi ele verdi

Boynundaki dövmeden tespit edilen şüphelinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'den 5 tonluk çimento silosunu vinç ve tır kiralayarak çalan şüpheli, İzmir'de yakalandı. Boynundaki dövmeyi fark eden Jasat'ın dikkati sayesinde yakalanan şüphelinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Denizli'de Acıpayam ilçesi Ovayurt Mahallesi'nde Nisan ayında meydana gelen olayda, bir beton firmasına ait 5 ton ağırlığında ve 300 bin TL değerindeki çimento silosu çalındı. Şüphelilerin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir araştırma başlatıldı.

Titiz bir çalışma gerçekleştiren JASAT dedektifleri, boyun ve ensesinde belirgin haldeki dövmelerden yola çıkarak şüphelinin 25 yaşındaki Resul Batuhan Ü. olduğunu tespit etti. Başarılı bir operasyon neticesinde tespit edilen İzmir'deki adresinde gözaltına alınan Resul Batuhan Ü., Denizli'ye getirildi.

Hırsızlık için vinç ve tır kiralamış

Yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı suç kaydı tespit edilen Resul Batuhan Ü.'nün 5 tonluk çimento silosunu çalmak için vinç ve tır kiraladığı ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı siloyu satıp paraya çeviren ve övmeleri sayesinde yakalanan şüphelinin sosyal medyada hesabından yaptığı, "Kafam çok güzel, her zaman güzel" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.