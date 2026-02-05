Haberler

Denizli'de bir kişi kamyonetin içinde öldürülmüş halde bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karahasanlı mahallesindeki bir boş arazideki kamyonette Mehmet Ali Zengin (32) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili cinayet zanlısı E.K. kısa sürede yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, kamyonetin içinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Karahasanlı Mahallesi'ndeki boş arazide bir kamyonetin içindeki kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yarası bulunan Mehmet Ali Zengin'in (32) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Zengin'in öldürülmesine ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının E.K. olduğunu tespit etti.

Polis, olayın ardından evine gittiği belirlenen şüpheliyi burada yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

