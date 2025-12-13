Denizli'de jandarma ve polise 80 yeni araç
Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 80 aracın teslim töreni düzenlendi. Törende Vali Ömer Faruk Coşkun, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.
İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde önündeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, araçların hayırlı olmasını diledi.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim'inde katıldığı program İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun dua etmesiyle tamamlandı.
