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Denizli Buldan'da ortaokul öğrencisine darp iddiasıyla 3 lise öğrencisi gözaltına alındı

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Denizli Buldan'da ortaokul öğrencisi bir kızın darbedildiği iddiasıyla 3 kız lise öğrencisi gözaltına alındı. Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, görüntüleri sosyal medyada paylaşanlar hakkında da soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kızı darbettikleri gerekçesiyle 3 lise öğrencisi gözaltına alındı.

Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbedildiği öne sürülen ortaokul öğrencisi ve ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 3 kız lise öğrencisini gözaltına aldı.

Öte yandan öğrencinin darbedildiği anlara ilişkin görüntülerin başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.

Görüntüleri paylaşanlar hakkında da soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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