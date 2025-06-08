Denizli Beyağaç'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli Beyağaç'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık yarım hektar alan zarar gördü.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlyasbey yangın gözetleme kulesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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