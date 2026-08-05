Haberler

23 Tesise Mikroplastik Cezası: 47,6 Milyon TL

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluşturan 23 tesise 47 milyon 599 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluşturan 23 tesise 47 milyon 599 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz bölgesinde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu yönündeki iddialar üzerine 1 Temmuz'dan itibaren seri denetimler başlatıldı.

Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da 23 tesise 47 milyon 599 bin TL ceza uygulandı.

İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra Bakanlığın merkez teşkilatı denetim ekipleri de Adana ve Mersin'de atık geri dönüşüm tesisleri ile atık su arıtma tesislerinde kontrol başlattı.

Kirletici vasfı yüksek olan 142 tesis denetim planlamasına alındı, bu kapsamda 27 Temmuz'dan itibaren 39 denetim gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde atık suların bir kısmının arıtma tesisine alınmadan ve arıtma prosesinden geçirilmeden deşarj edildiği tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl da aynı ihlal nedeniyle ceza kesilen tesisle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bu kez 5 milyon 874 bin lira idari ceza uygulandı.

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi dahil çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin TL idari ceza uygulandı. Bölgede denetimler devam ediyor.

Kaynak: AA
LGS tercih sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü yıldızın Venedik kaçamağı dikkat çekti

Kızıyla çıktığı gezi olay oldu!
Aşkı için kampı terk eden futbolcuya Oğuzhan Alpdoğan'dan olay mesaj

Aşkı için şehirden kaçan futbolcuyla fotoğraf paylaştı! Notu bomba
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!
28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

28 bölümdür bu anı bekliyordu! Kazandığı para şaşırttı

İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet

İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet
84 yıllık Türk kulübü ligden çekildi

Ligden çekildiler!
Salah ayağının tozuyla Osimhen'i solladı! Adını Süper Lig tarihine yazdırdı

Yok artık Salah! Ayağının tozuyla Osimhen'i solladı