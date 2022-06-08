Denizden dron ve cep telefonu çıktı - Haberler

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Denizden dron ve cep telefonu çıktı

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Denizden dron ve cep telefonu çıktı

MARMARA Denizi Günü etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'nde temizlik yapan dalgıçlar, dron, yangın tüpü, telefon, bot ve ağır tonajlı araç lastiği çıkardı.

MARMARA Denizi Günü etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'nde temizlik yapan dalgıçlar, dron, yangın tüpü, telefon, bot ve ağır tonajlı araç lastiği çıkardı. Dalgıç Özcan Karabulut, "Biz deniz altında balıklar ve denize ait canlılar görmek istiyoruz. Su altında çok sayıda materyal var. Kimi bilinçli olarak atılıyor, kimi yanlışlıkla düşürüyor" dedi.

İzmit Körfezi'nde Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında su altında ve sahilde temizlik yapıldı. Öğrenciler, sahil şeridindeki, dalgıçlar ise deniz dibinde kirliliğe yol açan çöpleri topladı. Yaklaşık yarım saat su altında kalan dalgıçlar, deniz dibinden topladıkları çöpleri çıkardı. Denizden çıkarılanlar arasında dron, yangın tüpü, cep telefonu, bot, jant, ağır tonajlı araç lastiğinin de olduğu görüldü.

Marmara Denizi'nin temizlenmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tek bir noktada bir temizlik çalışması yapmanın, tek bir noktada tedbir almanın bir faydası yok. Marmara'ya hep birlikte sahip çıkmalıyız, hep birlikte üzerimize düşeni yapmalıyız. Hepimizin birlikte tedbir alması gerekiyor" dedi.

Dalgıç Özcan Karabulut ise denize ve canlılara zarar verecek çöpleri su altında gördükleri zaman üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Su altında, insan yerleşiminin yoğun olduğu taraflarda kirlilik çok fazlaydı. Deniz dibinde şişeler, sandalyeler, sepetler suyun altında olmaması gereken birçok şey vardı. Bu tür şeyleri gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Biz deniz altında balıklar ve denize ait canlılar görmek istiyoruz. Su altında çok sayıda materyal var. Kimi bilinçli olarak atılıyor, kimi yanlışlıkla düşürüyor. İzmit Körfezi hepimizin, bunu hep birlikte korumamız lazım" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Marmara Denizi Kocaeli Marmara Güncel Haberler

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