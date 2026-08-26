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Antalya’da 30 Metrelik Slackline Heyecanı

Antalya’da 30 Metrelik Slackline Heyecanı
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Antalya’nın Lara Falezleri’nde, denizdeki iki kaya arasına gerilen 30 metrelik slackline hattı üzerinde yürüyen sporcular Kaan Kutsal ve Burak Güneş, güç, esneklik ve nefes kontrolü gerektiren bu zorlu performanslarıyla çevredekilerin ilgisini çekti. Doğa sporlarına uygun coğrafyasıyla öne çıkan Antalya, bu etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

ANTALYA'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Lara Falezleri'nde, denizdeki iki kaya arasına kurulan 30 metrelik 'slackline- denge ipi' üzerinde 2 sporcunun yaptığı yürüyüş, ilgiyle izlendi.

Antalya, sahip olduğu dağlık arazi ve falez yapısıyla, kaya tırmanışından kanyon geçişine birçok doğa sporu için doğal bir platform sağlıyor. Antalya'nın doğa sporlarına olanak tanıyan zengin coğrafyası, amatör sporcuların etkinliklerine sahne olmaya devam ediyor.

Antalya'daki farklı etkinliklerden biri de amatör sporcular Kaan Kutsal ve Burak Güneş tarafından gerçekleştirildi. İkili, Lara Falezleri'nde teknik ekipmanlar kullanarak denizdeki iki kaya arasına yaklaşık 30 metre uzunluğunda hat kurdu. Sabit bir ip yerine sürekli hareket eden hat üzerinde dengede kalmaya çalışan iki sporcunun deniz üzerindeki zorlu performansı, çevredekiler tarafından ilgiyle takip edildi. İki nokta arasına gerilmiş, yaylanabilen esnek yassı ip üzerinde denge sağlama prensibine dayanan slackline sporu, iyi seviyede güç, esneklik ve nefes kontrolü gerektiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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