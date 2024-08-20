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Deniz Sıcaklığı 32 Derece: Kızkalesinde Tatilci Yoğunluğu

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Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden Mersin'in incisi Kızkalesi sıcak hava ve deniz sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bugünlerde tatilcilerle dolup taşması dikkat çekti. Tatilcilerin denizde oluşturduğu yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

Deniz sıcaklığı 32 derece: Kızkalesinde tatilci yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden Mersin'in incisi Kızkalesi sıcak hava ve deniz sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bugünlerde tatilcilerle dolup taşması dikkat çekti

MERSİN - Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden Mersin'in incisi Kızkalesi sıcak hava ve deniz sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bugünlerde tatilcilerle dolup taşması dikkat çekti. Tatilcilerin denizde oluşturduğu yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine seyretmesiyle sahiller de yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Unesco Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası Erdemli'de bulunan Kızkalesi'de yoğunluğun en çok yaşandığı nokta oldu. Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi yurt dışından da Kızkalesi'ne gelen tatilciler, deniz sıcaklığının 32 derecelere ulaştığı bugünler de özellikle sabah ve öğleden sonra suya girerek serinliyor.

Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren dolu dolu bir sezon geçirmeye devam ettiklerini belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop," Şuanda da otellerde doluluk oranlarımız yüzde 50 ile 70 lerde. Fransa ve İngiltere'den yoğun olarak gurbetçilerimiz geliyor, Eylül ayında da rezervasyonlarımız var"dedi.

Tatilciler yoğun olarak sabah ve öğleden sonra denize giriyor

Son 50 yılın en sıcak Temmuz ayını geçirdiklerine de dikkat çeken Öztop," Şuanda da Ağsutos ayı içerisindeyiz deniz sıcaklığı 32 derece. Özellikle misafirlerimiz 12 ile 15.00 arasında denize girmeyi tercih etmiyorlar. Genelde 12'ye kadar ve 16.00'dan sonra denize girerek tadını çıkarıyorlar" diye konuştu.

Rusya'dan ailesiyle birlikte tatil için internetten araştırma yaparak Kızkalesi'ne gelen Svetlana Nizhnik ise bölgenin muazzam bir yer olduğunu belirterek gelmek isteyen herkese öneride bulundu.

Kızkalesi'nin namı üstünde güzel bir yer olduğuna değinen tatilcilerden İsmet Özdemir'de denizin ve insanlarının güzel olduğunu kaydetti.

Okulların açılmasına az bir süre kala aileleri ile birlikte tatile gelen çocuklarda, arkadaşlarıyla denizde zaman geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızkalesi Türkiye Mersin Tatil Hava Durumu Turizm Güncel Haberler

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