Deniz Poyraz'ın babasından 'gerilla' savunması - Haberler

İZMİR'in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın (38) babası Abdulillah Poyraz (58), 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakim karşısına çıktı. Saldırıdan birkaç gün sonra verdiği röportaj nedeniyle yargılanan Poyraz, suçlamaları reddederek, "Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifadelerime ekleme yapıldıysa bilemem" dedi.

Geçen yıl 17 Haziran'da HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer (27), partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesleri ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çalışması ile Gencer, yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuşmaların ardından iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı, sanığın verdiği röportajın sosyal medyada paylaşılması üzerine 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı 23 Haziran'a erteledi.