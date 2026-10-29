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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Işın'ı 29 Ekim'de Tekirdağ'da ziyarete açıldı

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Işın'ı 29 Ekim'de Tekirdağ'da ziyarete açıldı Haber Videosunu İzle
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Işın'ı 29 Ekim'de Tekirdağ'da ziyarete açıldı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Işın gemisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da Ceyport Limanı'nda ziyarete açıldı. Personel ziyaretçilere bilgi verirken, ziyaretçilerden Volkan Çatalkaya ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi "TCG Işın" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Işın"da görevli personel, ziyaretçilere gemiye ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretçilerden Volkan Çatalkaya, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi ailece gezdiklerini söyledi.

Her zaman ülkesiyle gurur duyduğunu ifade eden Çatalkaya, "Gemi gerçekten çok büyük. Burada görevli arkadaşlar çok güzel bilgilendirme yapıyor. Bizim için çok anlamlı bir ziyaret oldu." dedi.

Gemiyi gezen Emre Gülle de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisinin görülmeye değer olduğunu, herkesin gelip gemiyi görmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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