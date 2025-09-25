Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla Buluştu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Ulusal ve uluslararası birçok festivalde sahne alan, yurt dışında da konserler veren bando, Şef Albay Bülent Yüksel yönetiminde performans sergiledi.

Yüksel, konser öncesi, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ertuğrul Gemisi'nin bandosu Ankara'da bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir nevi öncüsü olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok görev yapmıştır." bilgisini verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu olarak dinleyicilerle Kültür Yolu Festivali'nde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yüksel, repertuvarı geniş bir yelpazede hazırladıklarını belirtti.

Konserde iki ay önce hayatını kaybeden ünlü caz sanatçısı Chuck Mangione'nin anısına "Children Of Sanchez" eseri de seslendirildi.