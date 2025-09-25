Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Kültür Yolu Festivali'nde Ankaralılarla Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Şef Albay Bülent Yüksel yönetimindeki bando, geniş bir repertuarla performans sergiledi. Konserde ünlü caz sanatçısı Chuck Mangione'nin anısına da özel bir parça seslendirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Ulusal ve uluslararası birçok festivalde sahne alan, yurt dışında da konserler veren bando, Şef Albay Bülent Yüksel yönetiminde performans sergiledi.

Yüksel, konser öncesi, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ertuğrul Gemisi'nin bandosu Ankara'da bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir nevi öncüsü olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok görev yapmıştır." bilgisini verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu olarak dinleyicilerle Kültür Yolu Festivali'nde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yüksel, repertuvarı geniş bir yelpazede hazırladıklarını belirtti.

Konserde iki ay önce hayatını kaybeden ünlü caz sanatçısı Chuck Mangione'nin anısına "Children Of Sanchez" eseri de seslendirildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.