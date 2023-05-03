'DENİZ KAPLUMBAĞALARI BALIK AĞLARI NEDENİYLE ÖLÜYOR'

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert, mart- nisan aylarında çiftleşmek, mayıs- haziran aylarında da yumurta bırakmak için Manavgat sahiline çıkan deniz kaplumbağalarının, balık ağları nedeniyle öldüğünü söyledi.

Manavgat'ın Kızılağaç sahilinde birkaç gün önce deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Yapılan incelemede, yeşil deniz kaplumbağası türü olduğu belirlenen hayvanın, balık ağına dolanarak öldüğü tespit edildi. Deniz kaplumbağası, iskelet yapısının daha sonra öğrencilere eğitimlerde gösterilebilmesi amacıyla Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Bilgi Gözlem Merkezi'nde kuma gömüldü.

'SUDAN ÇIKAMAMIŞ VE OKSİJENSİZLİKTEN ÖLMÜŞ'

AÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert, kaplumbağanın balık ağına takılarak nefessiz kaldığını ve öldüğünü söyledi. Prof. Dr. Sert, "Bu kaplumbağamız balıkçılar tarafından direkt değil de dolaylı olarak öldürülmüş oluyor maalesef. Ayaklarında ip kesikleri var. Bu şekilde takılı kalmış uzun süre. Sudan çıkamamış ve oksijensizlikten ölmüş. Balıkçılar tarafından denize ölüsü bırakılınca kıyıya vurmuş" dedi.

'SAYILARI ÇOK AZALDI'

Kaplumbağanın genç olduğunu belirten Prof. Dr. Sert, "Normalde 5- 10 katı daha büyüklüğe ulaşıyorlar. Bunlar çok uzun sürede eşeysel olgunluğa ulaşıyorlar, yani üreme dönemine çok uzun sürede gelebiliyorlar. 20 yılda ancak üreme çağına gelebiliyorlar, o nedenle sayıları çok azaldı. Bunların korunması gerekiyor, dünya çapında anlaşmalara imza atmışız, Türkiye olarak 'biz bunları koruyacağız' diye söz vermişiz. Bu hayvanları korumamız insan olarak doğayı korumak anlamında önemli" diye konuştu.

'GECE BOYUNCA NEFES ALAMADIKLARI İÇİN ÖLÜYORLAR'

Prof. Dr. Hakan Sert, deniz kaplumbağalarının mart ve nisan aylarında çiftleşmek için, mayıs ve haziran aylarında ise yumurta bırakmak için Manavgat sahiline yaklaştığını söyledi. Akciğer solunumu yapan deniz kaplumbağalarının nefes almak için belirli sürelerde su yüzüne çıkmaları gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hakan Sert, "Balıkçıların ağlarını attıkları yerlere gelince tehlike ile karşı karşıya kalıyorlar. Gece denizde bırakılan ağlara takılarak, gece boyunca nefes alamadıkları için sabah saatlerinde ölüleri bulunuyor. Balıkçılar da korktukları için kaplumbağa ölülerini denize bırakıyorlar, biz de sahilde buluyoruz bunları" ifadelerini kullandı.

'İNSAN DOĞANIN DÜŞMANI DEĞİL'

Balıkların insanlar için önemli bir besin maddesi olduğunu, balıkçılara da karşı olmadıklarını ifade eden Prof. Dr. Sert, "Balıkçılardan ricamız ağlarını gece sabaha kadar bırakmamaları, bırakıyorlarsa da kontrol etmeleri. Bu zor bir şey ama düzenlenebilir. İnsan doğanın düşmanı değil, dost bir şekilde yaşayabiliriz. Balıkçıların bu konuda biraz daha hassas davranmasını rica ediyoruz" dedi. (DHA)