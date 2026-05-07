Deniz Feneri Derneği 'Gazze'de Gelecek İnşası Programı' düzenledi

Deniz Feneri Derneği, Gazze'de toplumsal kalkınmanın hızlandırılması ve stratejik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla "Gazze'de Stratejik ve Acil Projelerin Başlatılması: Gelecek İnşası Programı" düzenledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), belediye, üniversite ve hastane yönetimi temsilcilerinin katılımıyla Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kudüs Üniversitesinden canlı bağlantı da sağlandı.

Programda konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Cengiz, programın birinci ana hedefinin, ateşkes sürecinin başlamasının ardından Gazze'de hayatın bir anda normale döndüğü şeklinde İsrail'in yürüttüğü propagandanın bertaraf edilmesi olduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkesin başlamasıyla değişen tek şeyin toplu katliamların durması olduğunu dile getiren Cengiz, "Bunun dışında Gazze insani krizi olanca ağırlığıyla devam ediyor. Gazze açık hapishane olmaya devam ediyor. Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardıma kapalı. Çok sınırlı bir şekilde tamamen İsrail'in kontrolünde ve onun izin verdiği kadar Gazze'ye yardımlar giriyor. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor, çok az sayıda insani yardım malzemelisinin girişine izin veriliyor." diye konuştu.

Cengiz, Gazze'nin ateşkesle birlikte normal hayatına döndüğüne ilişkin propagandalarında İsrail'in hem kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını hem de Gazze'yi gündemden düşürmek istediğini ifade etti.

"Belediye hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik projeler icra edeceğiz"

Gazze'yi, yeniden dünyanın gündeminin ön sıralarına taşıma mecburiyetinde olduklarını dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti yıkıldığından bu yana o kutsal topraklarda yaşayan insanların yüzü hiç gülmedi. Filistinli kardeşlerimiz aslında bizim adımıza kutsal toprakların muhafızlığını yapmaya çalışıyorlar. Her türlü kısıtlamaya, zor şartlara rağmen o kutsal topraklardaki emaneti taşımaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Gazzelilerin bakışıyla 'Türkiye nerededir, nedir' diye soracak olursak Türkiye, Gazze için her şeydir. Türkiye, Gazze için umuttur. Türkiye, Gazze için gelecektir. Biz Türkiye olarak devletiyle milletiyle tüm sivil toplum kuruluşlarıyla Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin haklı davaları devam ettiği müddetçe her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Cengiz, programın ikinci hedefinin ise Gazze'nin yeniden imarına, ihyasına ve geleceğine bir kapı açmak olduğunu aktararak, program kapsamındaki bir projeyle yıkılan Kudüs Üniversitesi binası yeniden ihya edeceklerini söyledi.

Gazze'deki Vefa Hastanesinin çalışmalarına belediyelerle birlikte destek verdiklerini ve hastanenin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağladıklarını aktaran Cengiz, bölgedeki başka bir hastaneye de yine belediyelerin destekleriyle modern bir ameliyathane kuracaklarını bildirdi.

Belediye hizmetleri ve altyapının iyileştirilmesi gibi birçok projeyi de Türkiye'deki belediyeler ile Gazze'deki belediyeleri bir araya getirerek hayata geçireceklerini kaydeden Cengiz, "Belediye hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik projeler icra edeceğiz. 12 konuda Gazze'nin geleceğine, yeniden imarına ve ihyasına yönelik stratejik projeler, işbirlikleri oluşturacağız." dedi.

"Temennimiz Gazze'de masumların feryadının son bulmasıdır"

Programa canlı bağlantıyla katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, birçok inşa ve ihya çalışmasını bünyesinde barındıran programın, ortaya koyduğu vizyon ve taşıdığı anlam itibarıyla son derece kıymetli ve örnek bir proje olduğunu ifade etti.

Uzbaş, TDBB, Deniz Feneri Derneği ve paydaşların öncülüğünde başlatılan girişimin Gazze'yle aralarında yeni bir kardeşlik köprüsünün kurulmasına vesile olacağına inandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ilgili tüm kurumlarıyla bölgede huzurun yeniden tesis edilmesi adına yoğun bir gayret ortaya koymaktadır. Bizler de şehirlerin yalnızca yollarla binalarla meydanlarla ayakta kalmadığına, vicdanla dayanışmayla ve insan onurunu ortaya koyan bir anlayışla güç kazandığına inanıyoruz. Bir şehirde masumlar zalimlerin elinde hayatını kaybediyorsa ve aileler yurtlarından ediliyorsa, orada hepimizin omuzlarına yüklenen tarihi bir sorumluluk vardır. Temennimiz Gazze'de ve bölgemizde en kısa zamanda barışın hüküm sürmesi, akan kanın durması ve masumların feryadının son bulmasıdır."

Program kapsamında Gazze'de Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 15 okulun inşa edilmesi, Dar Es-Selam Hastanesi'nde modern ameliyathane kurulması, Kudüs Üniversitesi-Gazze Şubesi binasının onarımı, El-Ezher Üniversitesi-Gazze'nin kuzey duvarının yeniden inşası, Han Yunus Belediyesi işbirliğiyle Merkez Kamp Kuyusu'nun kurulması planlanıyor.

Ayrıca İrade Merkezi-İslami Üniversite işbirliğiyle Deniz Feneri Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'nin açılması, Deniz Feneri Gazze Ailesi uygulamasının tanıtımı, Gazze Belediyesi ile işbirliği içinde geçici temizlik işçileri istihdam projesi, Deniz Feneri Merkezi Mutfağının yeniden inşası ve Deniz Feneri Marketler Zinciri projesi ve El-Şafii Camisi'nin yeniden onarımı projesinin hayata geçirilmesi de programda yer alıyor.